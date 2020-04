WhatsApp: bonne nouvelle pour les participants aux appels vidéo-Conférence

En cette période de crise sanitaire, WhatsApp promet désormais de faire des appels groupés, en audio ou en vidéo, jusqu’à huit personnes en même temps, contre quatre jusqu’à présent.

En cette période de crise sanitaire, WhatsApp souhaite augmenter le nombre de participants aux appels audio ou vidéo. L’application de discussion permettra bientôt d’appeler jusqu’à huit personnes lors des appels vidéo et audio, contre quatre participants au total actuellement.

Comme le rapporte le site WABetaInfo, pour l’heure, ce nouveau plafond n’est cependant proposé que sur la version bêta de l’application. «Aujourd’hui, WhatsApp déploie enfin la possibilité d’ajouter huit participants à un appel groupé vocal ou vidéo, pour tous ceux qui ont installé la dernière version bêta iOS ou Android », indique WABetaInfo précise qu’il s’agit donc de la version bêta 2.20.50.25 de l’application sur iOS et de la 2.20.133 sur Android.

Comme on pouvait s’y attendre, les appels groupés à plus de quatre personnes ne peuvent pas fonctionner avec les participants n’ayant pas installé la dernière version bêta de l’application. Un message d’erreur s’affiche alors, indiquant que tous les membres du groupe ont une ancienne version de l’application.

Pour l’heure, on ignore encore quand cette possibilité d’appels à plus de quatre personnes sera intégrée dans la version finale de l’application. Reste que cette fonction est plus que bienvenue alors que le confinement et la distanciation sociale ne permettent pas de voir ses proches. En élargissant le nombre de participants, WhatsApp permet donc de passer des appels pour voir davantage de membre de sa famille ou d’amis en même temps.

Dans le même temps, WhatsApp renforce sa lutte contre la propagation d’infox. Le transfert des messages est limité à une conversation tandis que ceux ne venant pas de contacts connus sont marqués pour être repérés plus aisément.