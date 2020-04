Wayne Rooney: « malgré mon amitié avec Cristiano, Messi est le meilleur »

Après Beckham, Wayne Rooney compare Messi et Cristiano Ronaldo. Selon l’ancien attaquant prolifique de Manchester United, « Messi est le meilleur ».

Qui de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi est le plus fort ? Voilà une sempiternelle question dont les réponses sont variables et souvent teintées d’une connotation partisane. Ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo à Manchester United, Wayne Rooney a rejoint son compatriote David Beckham en se rangeant dans le camp du capitaine du FC Barcelone Lionel Messi dans le débat du meilleur joueur du monde.

« (Cristiano) Ronaldo n’était aussi focalisé sur les buts lorsque nous avons commencé à jouer ensemble, mais on pouvait voir que tout ce qu’il voulait c’était de devenir le meilleur joueur du monde. Il s’est entraîné sans relâche et a commencé à le devenir. Il est maintenant un buteur incroyable et lui et Messi sont sans aucun doute les deux meilleurs joueurs que le jeu n’ait jamais vu. Cependant, malgré mon amitié pour Cristiano, je dirais Messi (NDLR le meilleur joueur du monde), » a déclaré Wayne Rooney dans les colonnes dans le « Sunday Times », ce dimanche, et rapporté par le10sport.