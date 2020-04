« Vous pouvez compter sur ma détermination pour les luttes à venir », Benoît Illassa

Après un long moment de silence pour des raisons sanitaires, l’ancien ambassadeur Délégué Permanent du Bénin auprès de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Benoît Illassa, remercie ceux qui ont été de cœur avec lui durant ce moment d’épreuve et exprime sa détermination à poursuivre la lutte.

Dans une publication sur sa page Facebook, l’ancien ambassadeur Délégué Permanent du Bénin auprès de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), en convalescence après une crise de santé, remercie tous ceux qui ont été proches de lui au cours de ses moments d’épreuves. « C’est ici le lieu de remercier tous le frères, les amis et les camarades qui m’ont soutenu. Dans la vie, c’est dans les épreuves qu’on connaît ses vrais amis.« , publie-t-il sur sa Page Facebook. En dépit de l’épreuve sanitaire qu’il vient de traverser, le juriste et blogueur n’entend pas baisser les bras dans le combat politique qu’il mène. « Vous pouvez compter sur ma détermination pour les luttes à venir. Vous pouvez comptez sur moi pour ne pas m’y dérober« , lance-t-il à ses fans et amis. De quoi avait souffert l’ex-ambassadeur et quel genre de combat politique entend-il mener?

En tout état de cause, l’homme avait annoncé qu’il remplacera, à la tête de l’Etat, son ami Patrice Talon, actuel président de la République. En effet, depuis la fin de son mandat en sa qualité d’ambassadeur Délégué Permanent du Bénin auprès de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Benoît Illassa est en froid avec le gouvernement de Patrice Talon qu’il accuse d’avoir politisé toute l’administration béninoise. Pourquoi ce revirement spectaculaire de ce soutien acharné du président Patrice Talon? C’est la question que bon nombre de béninois se posent face à la nouvelle posture de ce juriste d’entreprise. Dans un post sur sa Page Facebook, il y a quelques mois, l’ancien ambassadeur, après avoir servi le président Patrice Talon, annonce sa candidature pour 2021. « Je suis candidat aux présidentielles de 2021 au Bénin», a écrit Benoît Illassa. Il a dénoncé les conditions d’organisation des législatives de 2020 et a promis supprimer la Criet une fois élu. « Les élections législatives de cette année sont exclusives. Il y a eu des morts et beaucoup de familles furent endeuillées…Moi Président, je vais supprimer la CRIET (Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ndlr)», avait-t-il écrit. Il va sans dire que le combat dont il parle est celui qui l’amènera à la présidence de la Marina en 2021.