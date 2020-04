« Voici les cinq meilleurs joueurs du monde », Messi zappe Cristiano Ronaldo

Ci-après la liste des cinq meilleurs joueurs du monde, selon Messi :

1) Luis Suarez

2) Sergio Agüero

3) Neymar

4) Eden Hzard

5) Kylian Mbappé

Lionel Messi lists his top five players in the world, excluding himself and you-know-who 👀 pic.twitter.com/q3rxdX3i38

— Football on BT Sport (@btsportfootball) March 29, 2019