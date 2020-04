Un remède « efficace » contre le Coronavirus fait des miracles en 5 jours

La société de biotechnologie américaine Gilead Sciences a annoncé que son nouveau médicament expérimental avait prouvé son efficacité contre le nouveau coronavirus selon une étude du gouvernement américain.

Le médicament, le remdesivir, est le premier traitement du coronavirus à réussir l’étude menée par les National Institutes of Health. L’étude a testé l’efficacité du médicament par rapport aux soins normaux chez 800 patients atteints de coronavirus dans le monde et a mesuré les différences de temps de récupération.

« L’étude démontre le potentiel de certains patients à être traités avec un régime de 5 jours, ce qui pourrait augmenter considérablement le nombre de patients qui pourraient être traités avec notre offre actuelle de remdesivir », a déclaré Merdad Parsey, directeur médical de Gilead Sciences, dans un communiqué. « Ceci est particulièrement important dans le contexte d’une pandémie, pour aider les hôpitaux et les travailleurs de la santé à traiter plus de patients ayant un besoin urgent de soins. »

Le remdesivir a été développé pour lutter contre d’autres maladies causées par des virus similaires tels que le SRAS et le MERS. Le médicament a été étroitement surveillé par les professionnels de la santé comme un moyen possible d’atténuer la crise des coronavirus. L’étude pourrait ouvrir la voie à la Food and Drug Administration des États-Unis pour accélérer l’approbation d’urgence du remdesivir. Aucun pays n’a actuellement approuvé l’utilisation du médicament.