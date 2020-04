Un exercice militaire de l’OTAN tourne au drame, un hélicoptère s’écrase et fait des victimes

Au moins une personne est décédée après le crash d’un hélicoptère militaire canadien CH-148 Cyclone dans la mer Ionienne entre l’Italie et la Grèce, jeudi matin. Il participait à un exercice dans le cadre d’une opération de l’OTAN en Méditerranée.

« Le contact a été perdu avec l’avion alors qu’il participait à des exercices alliés au large des côtes de la Grèce », ont déclaré les Forces armées canadiennes dans un bref communiqué. L’hélicoptère opérait à bord de la frégate de classe Halifax NCSM Fredericton dans le cadre de l’opération REASSURANCE du Groupe maritime permanent OTAN 2 (SNMG2), lorsque l’incident s’est produit tôt jeudi matin, ont annoncé les Forces armées canadiennes (FAC). Les Groupes maritimes permanents de l’OTAN (SNMG) sont une force maritime multinationale intégrée, composée de navires de divers pays alliés et contribuent à établir une présence de l’OTAN et à renforcer la dissuasion.

Quelque 915 membres des FAC sont déployés dans le cadre de l’opération REASSURANCE, ce qui en fait la plus grande opération militaire internationale du Canada. Selon les médias grecs, l’hélicoptère s’est écrasé dans les eaux internationales à environ 80 kilomètres au large de l’île de Céphalonie. Une frégate italienne et une autre turque ont participé à l’opération de recherche et de sauvetage, trouvant des débris et un corps. Cinq autres membres d’équipage seraient toujours portés disparus. Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a déclaré qu’il avait parlé au ministre de la Défense, Harjit Sajjan, et confirmé que des efforts de sauvetage étaient en cours pour retrouver le reste de l’équipage de l’hélicoptère.