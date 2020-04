Togo – Coronavirus: le gouvernement prend de nouvelles mesures

Au Togo, le gouvernement a fixé les heures d’ouverture et de fermeture des marchés dans certaines préfectures du pays. L’annonce a été faite via un communiqué du ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales.

Depuis le jeudi 02 avril, le gouvernement togolais a décrété l’état d’urgence sanitaire au Togo pour trois mois et a mis en place un couvre-feu entre 19H00 et 06H00 GMT, afin de contrer la propagation de la pandémie du coronavirus qui sévit dans le pays. Ce mardi, le gouvernement a, dans un communiqué portant déclaration de l’état d’urgence sanitaire et tenant compte du couvre-feu, fixé les heures d’ouverture et de fermeture des marchés dans les préfectures du Golfe et d’Agoè-Nyivé.

Selon le communiqué, les marchés vont désormais s’ouvrir à partir de 8 heures et seront fermées à 16 heures. Le gouvernement a appelé les régisseurs de marché et les maires concernés à veiller au respect scrupuleux de cette décision. A la date de ce jour, le Togo compte 84 cas positifs de coronavirus, 53 personnes guéries et 6 décès.