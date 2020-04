Tensions Iran/USA : les Américains « recevront une gifle s’ils font une erreur »

Les tensions entre les Etats-Unis et l’Iran n’en finissent pas avec les mises en gardes et autres menaces de part et d’autre. Dans ces échanges d’invectives, un responsable militaire iranien a interrogé les Américains sur le but de leur présence dans le Golfe persique et a menacé de « gifler plus fort » les USA en cas d’agression.

Le porte-parole de l’armée iranienne, le général Abolfazi Shekarchi, a déclaré mercredi que les États-Unis devraient se méfier de toute agression dans le Golfe Persique. Ses commentaires viennent dans le sillage de la déclaration du président américain, Donald Trump, menaçant de cibler les bateaux rapides iraniens du CGR qui ont harcelé la marine américaine au cours du mois dernier. Les commentaires sont les dernières menaces qui persistent entre Téhéran et Washington et ont augmenté au cours de l’année dernière. Il a mis en garde les Américains contre toute erreur. « Ils recevront une gifle s’ils font une erreur et ce sera une gifle justifiable », a déclaré le porte-parole. Il s’est interrogé sur ce que recherchent les Américains aussi loin de « chez eux ».

«Nous critiquons constamment nos ennemis, les Américains, et nous leur demandons ce qu’ils font dans cette région et dans le Golfe Persique», a déclaré le général Abolfazi Shekarchi. Il a souligné que tous les pays ont droit à une sécurité à 100% dans le Golfe et il s’est demandé ce que les Américains font si loin de chez eux, ce qu’ils « recherchent ». «Non seulement ils n’ont pas de réponse à cette question, mais ils nous harcèlent également et violent le droit international.» le chef militaire a déclaré que le libre passage du Golfe Persique était un droit pour tous les navires. Il a réitéré que si les États-Unis prennent la moindre mesure contre l’Iran dans leurs eaux, ils seront « giflés plus fort qu’auparavant, parce que nous ne plaisantons pas en ce qui concerne la défense de notre pays ».