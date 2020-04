Tchad – « Colère de Bohoma »: Idriss Déby de retour à N’djamena après avoir « détruit » Boko Haram

Le président tchadien, Idriss Déby Itno, est de retour dans la capitale, N’djamena, après plusieurs jours passés dans la zone du Lac Tchad. Ceci marque également la fin de l’opération « Colère de Bohoma » lancée en mars dernier.

C’est à bord d’un hélicoptère militaire que le président Idriss Déby Itno est arrivé à N’djamena, après 17 jours dans les zones insulaires de combats avec le groupe djihadiste, Boko Haram. A sa descente, le commandant des armées a été reçu par le ministre d’Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet, le directeur de cabinet de la Présidence de la République, en plus de quelques officiels.

« Je suis de retour dans la capitale. Je remercie très sincèrement toutes les Tchadiennes et tous les Tchadiens, ainsi que les frères et sœurs africains pour le soutien apporté à nos Forces de Défense et de Sécurité. La paix, la sécurité et la stabilité sont des valeurs sacrées« , a affirmé jeudi soir Idriss Déby. Cette opération, selon les autorités, a permis de neutraliser et de chasser du sol tchadien, Abubacar Shekau et ses sbires.

Le bilan établi par le porte-parole de l’armée fait état de 52 soldats morts et un millier de terroristes neutralisés. Pour le chef d’Etat, 90 à 95% de la secte terroriste ont été décimés dans les zones d’opération. Toutefois, les forces tchadiennes restent en place jusqu’au 24 avril au plus tard pour passer la main aux soldats nigérians et nigériens qui prendront le relais.

L’opération a pris corps après la lourde perte de l’armée dans une attaque à Bohoma. Une centaine de soldats et civils avaient été tués par Boko Haram.