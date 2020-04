Sadio Mané : « Si nous ne gagnons pas le titre cette saison… »

Liverpool risque de perdre le titre de champion de Premier League cette saison, alors que le club avait déjà fait le plus dur avec plus de 22 points d’avance sur ses concurrents. Le championnat est à l’arrêt depuis plusieurs semaines en raison de la pandémie du coronavirus et pourrait être arrêté.

Liverpool est-il maudit en championnat? En course pour un titre de champion de Premier League qu’ils n’ont plus jamais décrocher depuis plus de 30 ans, les Reds pourraient voir le trophée leur filer entre les doigts. Et pas parce que les Merseysiders sont moins flamboyants cette saison, mais à cause de l’épidémie du coronavirus qui à paralysé le championnat et forcé les joueurs au repos. Si jusqu’à présent, la Premier League n’est que suspendue, les dirigeants du foot anglais pourraient bientôt envisager son arrêt définitif.

Un scénario cruel pour les hommes de Jurgen Klopp qui ont survolé le championnat cette saison. Mais pour Sadio Mané, cette situation fait partie des aléas de la vie. Dans un entretien accordé à TalkSPORT, l’international sénégalais a confié qu’il accepterait sportivement au cas où le pire arriverait « Je ne pense pas encore. J’aime mon travail et j’aime le football, je veux gagner sur le terrain. Je veux gagner les matchs et je veux avoir le trophée, c’est ce que j’aimerais. Mais avec cette situation, quoi qu’il arrive, je comprendrai », a-t-il déclaré dans un premier temps.

Pour le natif de Bambali, il y a plus important que le football. Et la crise sanitaire que traverse le monde actuellement ne laisse personne indifférent. Sadio Mané a une pensée pour tous ces gens touchés par la Covid-19. « Cela a été difficile pour Liverpool, mais c’est encore plus difficile pour des millions de personnes dans le monde entier. Certaines personnes ont perdu des membres de leurs familles et c’est la situation la plus compliquée. Mais pour moi, c’est mon rêve et je veux le réaliser cette année. Si ce n’est pas le cas, j’accepterai, cela fait partie de la vie. J’espère que nous le gagnerons l’année prochaine », a-t-il conclu en étant optimiste pour l’avenir.