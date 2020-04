Sadio Mané : « j’ai mis un doublé contre Liverpool… et Klopp a appelé mon agent »

A l’instar de Cristiano Ronaldo ou de Lionel Messi, Sadio Mané, l’attaquant de Liverpool, a désormais son propre documentaire qui retrace son parcours. Intitulé « Made in Sénégal » et réalisé par la chaîne de télévision Rakuten, le film documentaire met l’accent sur les circonstances dans lesquelles le joueur est arrivé chez les Reds.

En attendant la sortie officielle du documentaire, la chaîne a dévoilé exclusivement un extrait au public. Dans cet extrait, on voit Jurgen Klopp expliquer sa première rencontre avec le natif de Bambali, et ses premières impressions. « La première fois que j’ai vu Sadio, c’était à Dortmund. Il portait une casquette de baseball et ressemblait à un rappeur. Je me suis dit: ‘Je n’ai pas le temps pour ça’. Notre équipe était bonne à l’époque et j’avais besoin de quelqu’un qui pourrait supporter de ne pas être titulaire. Mais j’avais tort à son sujet. J’ai suivi sa carrière et il s’est démarqué, surtout à Southampton », confie le technicien allemand.

Les deux personnages vont se recroiser plus tard en Angleterre. Klopp a pris les rênes de Liverpool, et Sadio Mané toujours à Southampton. L’ancien messin va émerveiller le technicien allemand en signant une performance retentissante. « J’ai joué à Southampton. Nous perdions 2-0 à la pause et j’étais sur le banc. Ronald Koeman m’a fait entrer, j’ai mis un doublé et nous sommes revenus au score. Liverpool fait attention aux joueurs qui leur cause des problèmes, et je ne pouvais pas leur dire non, Klopp a ensuite appelé mon agent », a-t-il raconté. La première de ce documentaire sera présentée le 8 avril.