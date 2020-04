Ronaldo Nazario : « Ça doit être agaçant pour Cristiano quand ils disent que je suis le vrai Ronaldo »

Ancienne légende du Real Madrid, Ronaldo Nazario refuse d’être comparé à Cristiano Ronaldo. L’ancienne gloire brésilienne a vanté les mérites de la star portugaise qui est toujours au sommet depuis plus d’une décennie.

Champion du monde 2002, Ronaldo Nazario a redéfini, à la fin des années 1990 et au début du 21e siècle, l’art de pousser le cuir au fond du filet à travers ses exploits au PSV, à Barcelone, à l’Inter et au Real Madrid. La star sud-américaine, dont on se souviendra toujours comme du Fenomeno, est, à juste titre, considéré comme étant l’un des meilleurs joueurs de tous les temps. Dans cette prestigieuse catégorie, il a été rejoint en ce XXIe siècle par le Portugais Ronaldo, qui a également entrepris de réécrire le livre des records. Le quintuple Ballon d’Or s’est hautement distingué lors de ses passages avec Manchester United, le Real Madrid et la Juventus. Et ses prestations impressionnantes et très fréquentes ont élevé un peu plus le curseur de l’excellence dans ce sport.

Cependant, l’ancien attaquant brésilien refuse d’entrer dans le jeu des fans qui cherchent souvent à comparer le président de Valladolid et la star de la Juventus. Pour le double vainqueur du Ballon d’or, Cristiano Ronaldo est un joueur formidable pour tout ce qu’il a accompli et surtout pour sa longévité au sommet pendant plus d’une décennie. « Cela doit être ennuyeux pour Cristiano quand ils disent que je suis le vrai Ronaldo », a déclaré le Brésilien à Fabio Cannavaro via Instagram Live. « Les gens ne peuvent pas être comparés. Cristiano entrera dans l’histoire du football pour ses buts et pour la constance qu’il a acquise. [Cristiano] Ronaldo restera l’un des meilleurs, tout comme Messi, tout comme les autres », a-t-il ajouté.