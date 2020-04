Rivaldo: son légendaire retourné acrobatique contre Valence (vidéo)

Rivaldo fit un retourné acrobatique légendaire contre Valence lors de la ligue des champions en 2001.

Le 18 juin 2001, le Barça avait reçu, au Camp Nou, Valence, pour la dernière journée de championnat. Pour accéder à une victoire pour les blaugranas à la Champions league, Valence disposait de l’une des meilleures défenses d’Espagne. Lors de la rencontre, Rivaldo avait ouvert le score sur un coup franc sur lequel Canizares ne pouvait rien.

Mais ce qui avait créé l’euphorie, c’est la courte durée qu’avait duré l’ouverture du score. En effet, le FC Barcelone allait concéder l’égalisation, quelques minutes plus tard seulement. Alors que Valence se contentait de gérer la rencontre en annihilant les offensives à peine inspirées du Barça à la 88è minute, Frank de Boer fit une passe anodine pour Rivaldo. Très Présent, le brésilien, dos au but, fit un contrôle de la poitrine avant d’enchaîner avec un retourné acrobatique imparable. C’est ainsi qu’il marqua un but d’anthologie, l’un des meilleurs de l’histoire.