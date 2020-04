Revue de presse : Le Bernabeu et le Camp Nou fermés jusqu’en 2021 ? (vidéo)

Le huis clos va, semble-t-il, être la norme, si les compétitions reprennent. Et cela, pour un long moment.

Certains scientifiques évoquent des stades vides jusqu’en 2021 ou jusqu’à la découverte d’un remède contre le coronavirus, Covid-19. Du coup, les clubs doivent s’adapter à ces huis clos. Et selon Sport ce matin, le FC Barcelone envisage bien de laisser le Camp Nou fermé au public jusqu’en 2021. Si la saison reprend cet été, les Blaugranas évolueront dans un stade de 90 000 places vide. C’est ce que veut éviter le Real Madrid, selon Marca et As. Les Merengues auraient demandé à la Fédération espagnole et à la Ligue, l’autorisation de jouer ces matches à domicile au centre d’entraînement de Valdebebas, désormais appelé stade Alfredo Di Stefano. Cela permettrait au Real de faire avancer plus vite les travaux de rénovation du Santiago Bernabeu, mais aussi d’éviter certains coûts d’ouverture d’un stade immense et qui resterait désespérément vide.