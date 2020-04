PSG: décès de la légende du Stade Rennais, Louis Cardiet

Louis Cardiet, ancien défenseur du PSG, et seul joueur à avoir remporté deux fois la Coupe de France avec le Stade Rennais (1965, 1971), est décédé mardi 28 avril à l’âge de 77 ans.

Le club breton a annoncé le décès de l’ancien défenseur polyvalent, Louis Cardiet. Légende du Stade Rennais, il est passé par le PSG de 1973 à 1976 (85 matches), à l’âge de 30 ans, pour l’aider à accéder dans l’élite et avait officié sous les ordres de Justo Fontaine. Pour ma génération et d’autres, qui ont connu quarante-huit ans de disette en Coupe de France après le sacre de 1971, avant qu’on la gagne à nouveau en 2019, Louis Cardiet reste une espèce de joueur mythique , a exprimé Jacques Delanoë, président du Conseil d’administration, cité par Ouest France.