Pelé : « Ça aurait été incroyable de jouer pour (le Real) Madrid »

Dans une longue interview accordée au magazine ‘Madridista Real’, la légende brésilienne Pelé est revenue sur son recrutement raté par le Real Madrid. L’ancienne gloire auriverde pense qu’il aurait été incroyable qu’il porte le maillot merengue mais qu’il ne le regrette pas.

vainqueur de la Coupe du monde à trois reprises, Pelé est incontestablement le meilleur joueur de la planète. Formé à Santos FC, le joueur a bâti sa légende en 18 ans de carrière dans le mythique club brésilien. Malgré les sirènes des grosses écuries européennes notamment le Real Madrid qui a tout fait pour s’attacher les services de l’attaquant brésilien, ce dernier a préféré finir sa carrière chez lui. Un choix fort qu’il évoque dans les colonnes du magazine ‘Madridista Real’.

« Cela aurait été incroyable de jouer au Real Madrid, avec une telle histoire, mais je ne regrette pas d’être rester et d’avoir joué ma carrière à Santos. Le souhait de rester à la maison a été plus fort, mon avenir aussi« , a affirmé Pelé. « Alfredo Di Stéfano aurait pu être le joueur le plus complet de l’époque. Il était fantastique. C’est dommage qu’il n’y ait pas suffisamment de vidéos de ses performances, il serait sans doute plus populaire« , a poursuivi le Brésilien sur la légende du Real Madrid Alfredo Di Stéfano.

Pelé a également adoubé le coach des Merengues Zinédine Zidane pour le travail colossal qu’il abat à la tête des Madrilènes. « Il a la chance d’avoir autant de succès sur comme en dehors du terrain. Ce n’est pas simple. La pression pour gagner fait partie de l’histoire du Real Madrid, on attend beaucoup des entraîneurs. Je pense qu’il a fait un travail exemplaire », a-t-il dit. Selon lui, « il gère bien les meilleurs joueurs parce qu’il en a fait partie, les joueurs ont la chance d’avoir un entraîneur avec de l’expérience. C’est difficile de connaître le succès tout le temps. J’espère qu’il maintiendra le Real Madrid au sommet, ce n’est pas facile« .

Enfin, Pelé a parlé de ses jeunes compatriotes qui évoluent au Real Madrid, Vinicius et Rodrygo. « Ils sont l’avenir du Brésil. Les deux jouent avec une grande pression et je pense qu’ils la gèrent très bien. Vinicius a fait en sorte de progresser, c’était la bonne décision à prendre. J’ai vu jouer Rodrygo à Santos et je pense qu’il peut avoir du succès. Les deux continueront de grandir au Real Madrid, ils sont capables de faire de grandes choses », a conclu Pelé.