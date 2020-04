Paul Kagame compte sur la France, la Chine et les USA pour éviter le KO économique à l’Afrique

Les prédictions les plus catastrophiques continuent de tomber sur l’Afrique alors que le Coronavirus sévit dans le monde. Le président du Rwanda a aussi averti à son tour de l’impact économique qu’aurait la pandémie sur le continent.

Paul Kagame voit un avenir sombre pour l’Afrique après la crise sanitaire actuelle. Le président averti qu’il pourrait falloir «une génération ou plus» à l’Afrique pour se remettre du choc de la pandémie de Covid-19. Dans une déclaration au UK Financial Times, rapportée par BBC, Kagame a indiqué que le continent aurait besoin d’au moins 100 milliards de dollars de soutien étranger. La Banque mondiale avait déjà averti que la crise ne profiterait pas à l’Afrique qui pourrait tomber en récession, sa première en 25 ans, alors que le commerce mondial se contracte et que les prix des matières premières continuent de baisser.

Kagame a dit qu’il était confiant que des progrès pourraient être accomplis suite à ce qu’il a appelé le «bon engagement» de «partenaires, tels que la France, l’Allemagne, la Chine et les États-Unis». La semaine dernière, des nations, appartenant au groupe des principales économies du G20, ont accepté de suspendre le paiement de la dette qui leur était due par certains des pays les plus pauvres du monde, dont beaucoup en Afrique. L’Afrique a confirmé à ce jour plus de 21 000 cas de Covid-19. La semaine dernière, l’Organisation mondiale de la santé a averti que le continent pourrait devenir le prochain épicentre de l’épidémie de coronavirus. Les responsables de l’ONU disent qu’il est probable que la pandémie tuera au moins 300 000 personnes en Afrique et poussera près de 30 millions de personnes dans la pauvreté.