Nigéria: 6 suspects ritualistes dans les mailles de la police

Six (06) suspects ritualistes ont été arrêtés et remis à la police de Lagos. Les arrestations ont eu lieu à Shogunle et Ladipo dans l’Etat de Lagos.

Les populations de Shogunle et Ladipo près d’Oshodi à Lagos ont mis la main sur six (06) hommes soupçonnés d’être des ritualistes. Selon la presse locale, les six (06) présumés ritualistes auraient enlevé des passants le long d’une route et les auraient entraînés dans un drainage profond. Il aura fallut le cri de l’aide d’une femme pour attirer l’attention des passants qui se sont mobilisés pour sauver la femme.

Les suspects, ayant pris la fuite par le drainage, ont été rattrapés et arrêtés par la population qui les a sérieusement bastonnés avant de les livrer à la police de Lagos. Cette situation n’est pas une première à Lagos. Des ravisseurs et des ritualistes, croyant opérer en toute discrétion, ont été à maintes reprises arrêtés par la police avec la complicité de la population.