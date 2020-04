Niger: Issoufou Mahamadou parle d’un de ses plus grands regrets; et le Bénin est la cause

Alors que son mandat tend vers sa fin et qu’il ne compte plus briguer un nouveau mandat, le président du Niger a étalé au grand jour, le plus grand regret de sa présidence.

Le président Issoufou Mahamadou indique que l’un de ses plus grands regrets en tant que président de la république du Niger, c’est de ne pas avoir pu réaliser le chemin de fer Niamey-Cotonou au cours de son mandat. « Nous avions démarré avec beaucoup d’enthousiasme la construction du chemin de fer Niamey-Cotonou, tronçon important de la boucle ferroviaire Cotonou Abidjan via Niamey et Ouagadougou », a affirmé le chef de l’Etat. « À notre grand désespoir, ce projet, conduit par un investisseur privé, a été arrêté, juste après la construction du tronçon Niamey-Dosso long de 140 km, suite à un litige au niveau du Bénin », a-t-il poursuivi.

Un regret dont le président Mahamadou n’a pas hésité à révéler la source. En effet, le projet de boucle ferroviaire qui a démarré depuis 2013 et qui devait relier le bénin et le Niger a connu un arrêt brusque suite à un contentieux entre deux sociétés qui en réclamaient la paternité. Le tronçon long de 648 kilomètres n’a jamais été achevé car des démêlés judiciaires entre le français Bollore Africa Logistics et le béninois Petrolin ont tout fait arrêter. Selon Mahamadou Issoufou, s’il n’y avait pas de problème au niveau du Bénin, ce projet serait déjà arrivé à son terme et serait une belle réussite pour lui en tant que président.