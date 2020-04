Nécessité de réduire la dette des pays pauvres: échanges téléphoniques entre le Pape et Macron

Le souverain pontife, le Pape François, a tenu ce mardi 21 avril 2020 un échange téléphonique avec le président français sur la réponse de l’Union Européenne à la pandémie du coronavirus, notamment sur la nécessité de réduire les dettes des pays pauvres.

Au cours de la célébration eucharistique du dimanche de Pâques, le Pape François dans un message a invité « toutes les nations à répondre aux plus grands besoins du moment grâce à la réduction, sinon au pardon, de la dette pesant sur les bilans des nations les plus pauvres. » Un appel qui a eu un échos favorable dans le cœur du président français, Emmanuel Macron, qui, quelques jours après l’appel du souverain Pontife, a annoncé la possibilité d’annuler la dette des pays africains pour les aider dans leur lutte contre le virus et ses conséquences économiques. Pour poursuivre la réflexion du Pape, le président français et la première autorité de l’Eglise catholique ont échangé ce mardi 21 avril 2020 sur la question.

A Lire aussi: Covid-19: Emmanuel Macron prévient que les lieux de culte ne rouvriront pas avant juin

Selon le service de presse de l’Elysée, les deux personnalités sont parvenues à une convergence de points de vue sur la question au cours de leur échange téléphonique. En effet, pendant 45 minutes de conversation, les deux hommes d’Etat se sont convenus sur l’urgence de la réduction de la dette des pays pauvres en ces temps difficiles de pandémie de la Covid-19. Cette discussion avec le Saint père, en cette veille de la réunion des chefs des 27 États membres de l’Union européenne, qui va se tenir ce 23 avril 2020, revêt pour le président français une importance particulière. Il reste à espérer qu’à l’issue de la rencontre du 23 avril, les décisions qui sortiront puissent contribuer à aider les pays pauvres à faire face aux difficultés économiques liées à cette pandémie.