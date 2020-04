Mubarak Wakaso : « J’ai affronté Messi et Ronaldo et je vais vous dire qui est le meilleur »

Quand on cherche le meilleur entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui de mieux que ceux qui ont affronté durant des années ces deux monstres du ballon rond. Débarqué cet hiver au Jiangsu Suning dans le championnat chinois, Mubarak Wakaso a évolué dans plusieurs clubs espagnols.

De Villarreal à l’Espanyol de Barcelone, sans oublier ses passages à Elche, Granada et Las Palmas avant d’atterrir à Alaves, le milieu de terrain ghanéen a pu acquérir une grande expérience en Liga. Ce qui lui a d’ailleurs permis de jouer, à de nombreuses reprises, face aux deux meilleurs joueurs du monde que sont Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Mais pour Wakaso, Lionel Messi est plus dangereux que le portugais avec le ballon. « J’ai déjà affronté Messi et Ronaldo mais permettez-moi d’être honnête, lorsque vous jouez contre Messi, vous ne saurez jamais ce qu’il fait avec le ballon. Vous ne pouvez jamais le prédire. J’adore les deux joueurs mais Messi est plus dangereux avec le ballon », affirme Mubarak Wakaso.

I've tackled both Messi and Ronaldo before but let me be honest, when you're marking Messi, you'll never know what he does with the ball. You can never predict him. I love the two players but Messi is more dangerous with the ball.

Wakaso Mubarak on Angel TV with @kingkaninja pic.twitter.com/cQpnEcCdId

— Saddick Adams (@SaddickAdams) April 18, 2020