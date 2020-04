Messi 2e, Neymar 97e… : le classement des 100 meilleurs joueurs de l’histoire

Même si le débat sur le meilleur joueur de la planète se concentre autour de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, de nombreux joueurs ont également leur place dans cette catégorie tant convoitée. On pense notamment au Roi Pelé et à la légende argentine, Maradona. Pour sa part, le célèbre site FourFourTwo a dressé le classement des 100 meilleurs joueurs de tous les temps.

Selon le magazine FourFourTwo, c’est Diego Maradona qui est considéré comme le meilleur footballeur de l’histoire. Le légendaire argentine a marqué toute une génération de son talent, de ses nombreux exploits mais aussi de son personnage atypique. Il est talonné par son compatriote et capitaine du Barça, Lionel Messi. Avec ses six Ballons d’or, la Pulga est nichée à la deuxième place du classement. Mais contrairement à « El Pibe », Messi a l’avantage d’être encore en activité et peut, d’ici le prochain classement, s’adjuger le titre. Triple champion du monde et recordman du nombre de buts marqués en carrière, Pelé complète le top 3.

Dans le détail, on retrouve Cristiano Ronaldo à la 5e place et le brésilien, Ronaldo Nazario en 10e position. Johan Cruyff est quant à lui 4e, tandis Zinedine Zidane est 8e. A noter également qu’aucun joueur africain ne figure dans ce top 100. Une injustice pour le continent?

Le top 100 (selon FourFourTwo)

1 – Diego Maradona

2 – Lionel Messi

3 – Pelé

4 – Johan Cruyff

5 – Cristiano Ronaldo

6 – Alfredo di Stefano

7 – Franz Beckenbauer

8 – Zinédine Zidane

9 – Ferenc Puskas

10 – Ronaldo

11 – Garrincha

12 – Michel Platini

13 – Marco van Basten

14 – George Best

15 – Franco Baresi

16 – Zico

17 – Gerd Muller

18 – Giuseppe Meazza

19 – Bobby Charlton

20 – Paolo Maldini

21 – Romario

22 – Lev Yashin

23 – Eusebio

24 – Ronaldinho

25 – Carlos Alberto

26 – Valentino Mazzola

27 – Bobby Moore

28 – Socrates

29 – Raymond Kopa

30 – Lothar Matthaus

31 – Jose Manuel Moreno

32 – Paolo Rossi

33 – Gunter Netzer

34 – Stanley Matthews

35 – Luis Suarez

36 – Paco Gento

37 – Ruud Gullit

38 – Gianni Rivera

39 – Nandor Hidegkuti

40 – Kenny Dalglish

41 – Gianluigi Buffon

42 – Matthias Sindelar

43 – Fritz Walter

44 – Didi

45 – Oleg Blokhin

46 – Juan Alberto Schiaffino

47 – Roberto Rivellino

48 – Michael Laudrup

49 – Nilton Santos

50 – Xavi

51 – Jairzinho

52 – Roberto Baggio

53 – Gaetano Scirea

54 – Gunnar Nordahl

55 – Dino Zoff

56 – Daniel Passarella

57 – Karl-Heinz Rummenigge

58 – Adolfo Pedernera

59 – Andres Iniesta

60 – Kevin Keegan

61 – Peter Schmeichel

62 – Dixie Dean

63 – Gordon Banks

64 – Johan Neeskens

65 – Jimmy Johnstone

66 – Teofilo Cubillas

67 – Florian Albert

68 – Sandro Mazzola

69 Dennis Bergkamp

70 – Paul Breitner

71 – John Charles

72 – Jose Andrade

73 – Omar Sivori

74 – Josef Masopust

75 – Cafu

76 – Denis Law

77 – Frank Rijkaard

78 – Just Fontaine

79 – Gigi Riva

80 – Thierry Henry

81 – Dragan Dzajic

82 – Hugo Sanchez

83 – Ryan Giggs

84 – Giacinto Facchetti

85 – Uwe Seeler

86 – Gabriel Batistuta

87 – Javier Zanetti

88 – Allan Simonsen

89 – Hristo Stoichkov

90 – Roberto Carlos

91 – Sepp Maier

92 – Sandor Kocsis

93 – Philipp Lahm

94 – Zlatan Ibrahimovic

95 – Djalma Santos

96 – Obdulio Varela

97 – Neymar

98 – Mario Kempes

99 – Mario Coluna

100 – Gheorghe Hagi