Main dans la main, Meghan Markle et Harry partagent de la nourriture à Los Angeles (photos)

Dans le cadre de la pandémie du coronavirus, Meghan Markle et le prince Harry ont offert de la nourriture à Los Angeles à travers leur projet « Project Angel Food ».

Vendredi, le duc et la duchesse de Sussex ont de nouveau été repérés à Los Angeles, où ils ont récemment déménagé après avoir démissionné de leurs fonctions de membres supérieurs de la famille royale. Le couple était en train de livrer de la nourriture aux résidents locaux dans le besoin au milieu de la pandémie de coronavirus. Conformément aux directives de sécurité, Meghan et Harry portaient tous les deux des masques protecteurs, Meghan optant pour un masque blanc, tandis qu’Harry utilisait un bandana bleu.

Meghan a associé un haut noir et une paire de joggeurs de couleur kaki avec un chapeau de baseball pour Project Angel Food , un organisme de bienfaisance à but non lucratif avec lequel le couple travaille . Pendant ce temps, Harry s’est affichée avec un polo foncé et une paire de jeans. Le duc et la duchesse de Sussex ont récemment fait leur première sortie connue à Los Angeles, distribuant des repas pour les organisations à but non lucratif, qui préparent et livrent des repas aux personnes vivant avec des maladies graves qui sont plus à risque pendant la pandémie de COVID-19.

Malgré leur déménagement, Meghan et Harry ont continué à travailler avec des organisations caritatives au Royaume-Uni alors qu’ils s’adaptent à la vie en Californie avec leur fils Archie, qui aura 1 an le 6 mai.