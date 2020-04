Madagascar lance officiellement son remède-miracle contre la maladie la Covid-19

Annoncé le 19 avril, le président Malgache a officiellement lancé ce lundi 20 avril le CVO ou Covid Organics qui servira à lutter contre le virus dans son pays. Une solution locale qui sera mise sur le marché à partir du mercredi 22 avril.

Lors d’une interview diffusée à la télévision nationale malgache, ce 19 avril, le président de la république de Madagascar a fait deux annonces majeures. Celles du déconfinement progressif et surtout du remède local pour traiter et soigner les porteurs du virus. « Aujourd’hui va être un jour mémorable pour la médecine et pour notre pays, un jour pour honorer nos scientifiques et aussi présenter officiellement le CVO ou Covid Organics » a-t-il déclaré et d’ajouter : « C’est une guerre mondiale… Nous n’avons pas besoin d’armes, nous avons des plantes médicinales ».

Ce produit miracle localement prouvé pour lutter contre le virus du corona est lancé à l’Institut Malgache de Recherches Appliquées (IMRA) sise à Avarabohitra Itaosy. A travers un tweet sur sa page, le président Malgache annonce que le Covid-Organics sera distribué gratuitement à ses compatriotes les plus vulnérables et vendu à très bas prix aux autres dès ce mercedi 22 avril 2020. Les prix fixés sont : 1.500 ariary la bouteille de 33 centilitres et 3.000 ariary pour la bouteille d’un litre.

Retenons que pour l’heure, l’OMS ne s’est pas encore prononcée sur cette découverte, mais que le Madagascar a enregistré à ce jour 121 cas de contamination, 39 guéris grâce à ce traitement et aucun décès.