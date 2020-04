Lutte contre la Covid-19: 5 pays africains approuvent le programme Aphro-cov de la France

Au total, cinq (05) pays africains ont donné leurs accords à « Aphro_Cov », un programme piloté par le consortium REACTing, dédié à endiguer l’épidémie de Covid-19 qui menace le continent africain. Il s’agit du Sénégal, de la Côte d’Ivoire, du Gabon, du Mali et du Burkina Faso.

Selon le dernier bilan mondial, plus d’un million de personnes ont été testées positives à la Covid-19 et 53 238 en sont décédées. En Afrique, on dénombre plus de 221 décès et 6.213 cas positifs de la covid-19. Au cours des dernières 24 heures, l’Afrique a enregistré plus de 427 nouveaux cas confirmés du covid-19. Des chiffres qui font froid dans le dos sur le continent.

Toujours en quête de solution pour éradiquer l’épidémie, certains dirigeants africains ont donné leurs accords Aphro_Cov, un programmes pilotés par le consortium REACTing, dédié à endiguer l’épidémie de Covid-19 qui menace le continent africain. Ce programme entre dans le cadre de l’appui apporté par la France en réponse à la crise du Coronavirus. Grâce à Aphro-cov, la France va construire avec ses partenaires une réponse internationale cohérente et multilatérale, centrée sur le rôle de coordination de l’OMS, et contribuant à renforcer les systèmes de santé des pays fragiles afin d’éviter une catastrophe sanitaire dans les pays africains.

Veille sanitaire et financement de 1,5 millions d’euros

Selon Rémy Rioux, Directeur général de l’Agence française de développement (AFD) et Gilles Bloch, Président-directeur général de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), ledit programme ciblera les laboratoires, le dispositif d’alerte précoce, les services cliniques et, via une sensibilisation et une communication renforcée, toute la population.

“Nous vivons dans un monde en commun et une stratégie de sécurité sanitaire exclusivement nationale serait, par nature, incomplète. Ce défi ne peut s’envisager qu’à la condition de prendre en compte à la fois ses aspects nationaux, régionaux et internationaux. Pour endiguer cette pandémie, il est par conséquent essentiel de renforcer la coopération sanitaire internationale. C’est à l’aune de cette analyse partagée, et conformément aux orientations fixées par le Président de la République et par le gouvernement, que nos deux institutions ont mis en place ce dispositif de renforcement des capacités en Afrique où l’avenir de l’épidémie pourrait se jouer.”, déclare Gilles Bloch, Président-directeur général de l’Inserm.

Soulignons qu’Aphro-cov est subventionné à hauteur de 1,5 million d’euros par l’Agence française de développement (AFD), ce dispositif piloté par l’INSERM, via REACTing, vise à améliorer la veille sanitaire et la prise en charge des cas suspects dans 5 pays d’Afrique : Burkina-Faso, Côte d’Ivoire, Gabon, Mali, Sénégal.

Les 4 objectifs-phares d’Aphro-cov

S’inscrivant dans les plans nationaux de riposte au virus et dans les directives internationales de l’OMS, le dispositif s’est fixé 4 objectifs précis :