Lutte anti-coronavirus: la Chloroquine autorisée au Nigéria

Au Nigéria, le gouverneur de l’Etat de Bauchi, Bala Mohammed, a autorisé, mercredi, l’usage de la Chloroquine à titre de médicament pour traiter les malades atteints du coronavirus.

La Chloroquine, un antipaludique réputé pour son efficacité contre le paludisme en Afrique, est utilisée depuis quelques mois dans le traitement du coronavirus dans plusieurs pays du monde, notamment en Afrique. Alors que le gouvernement fédéral du Nigéria n’a encore dévoilé sa position sur l’usage de la Chloroquine, médicament à polémique auprès de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le gouverneur de l’Etat de Bauchi, Bala Mohamed, a donné son feu vert pour son usage depuis mercredi 29 avril.

Dans sa déclaration, rapportée par Premium Times, Bala Mohamed n’a pas seulement autorisé l’usage de la Chloroquine dans son Etat, il a également noté que lorsqu’il a été testé positif à la COVID-19, il a été traité avec de la «Chloroquine et du Zithromax». Un témoignage qui corrobore les déclarations du chercheur français, Didier Raoult, qui ne cesse de crier haut et fort les prouesses de ce médicament dans la lutte contre le coronavirus.

« Le Zithromax et la Chloroquine ne sont pas nocifs pour notre corps »

«Le Zithromax et la Chloroquine ne sont pas nocifs pour notre corps, notre système physiologique s’y est adapté. Si vous faites de la fièvre, vous prenez de la chloroquine », a déclaré le gouverneur de l’Etat de Bauchi, Bala Mohamed, tout en rassurant qu’en tant que gouverneur de Bauchi, il prendrait la responsabilité de toutes les conséquences de l’approbation du médicament parce qu’il ne veut pas que quelqu’un meure.

Notre équipe médicale, poursuit-il, utilise sa propre ingéniosité pour utiliser la Chloroquine et le Zithromax pour traiter les patients, même si, à certains endroits, ils ont dit que c’était contraire au protocole. « Je vous ai donné la directive que vous devez utiliser, quelque chose que j’ai utilisé pour me rétablir, tout comme vous l’avez utilisé pour tous les autres cas qui se sont rétablis. « Plutôt que de dire que quelque chose est nocif, nous ne devons pas suivre ce que disent les Blancs en ne prenant rien et en mourant », a-t-il conclu.

Ce jeudi 30 avril, l’Etat de Bauchi a enregistré 24 nouveaux cas positifs de coronavirus, portant à 139, le nombre total de cas enregistré depuis le début de la pandémie du coronavirus.