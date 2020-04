Lutte anti-coronavirus en Afrique: le Maroc tend la main au Sénégal et la Côte d’Ivoire

Le roi Mohammed VI a invité les chefs d’Etats africains à s’unir pour une riposte africaine face à la pandémie du coronavirus.

Lundi 13 avril, le roi marocain Mohamed VI s’est entretenu avec les présidents ivoiriens et sénégalais, Alassane Ouattara et Macky Sall. Objectif: mettre en place une initiative africaine contre la pandémie du coronavirus qui a déjà touché 52 des 54 pays du continent africain.

Selon le communiqué royal, cette initiative qui se veut être pragmatique et orientée vers l’action, permettra un partage d’expériences et de bonnes pratiques, pour faire face à l’impact sanitaire, économique et social de la pandémie. Elle devrait également se traduire par des mesures concrètes orientées, entre autres, vers la prévention, la fourniture d’aides alimentaires et médicales, et le soutien des couches sociales vulnérables en fonction des besoins spécifiques de chaque pays et dans des phases précises de la pandémie.

Cette démarche, qui consiste à établir un cadre opérationnel d’accompagnement des pays les plus vulnérables, dans la gestion des différentes phases de la pandémie, intervient dans un contexte où, les experts de l’OMS craignent une évolution alarmante de la propagation du virus sur le continent où le respect des distances sociales et des règles d’hygiène reste difficilement applicable.

Le bilan de la pandémie du coronavirus sur le continent africain a atteint 962 morts, alors que le nombre de cas confirmés a atteint 18.333 en date de vendredi, selon le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique).