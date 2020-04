L’ONU avertit de l’imminence d’une autre crise profonde autre que le Coronavirus

Les crises semblent vouloir s’enchaîner dans le monde. Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a averti que le monde allait être confronté à une autre urgence profonde en dehors de la pandémie de coronavirus.

Dans un rapport du Daily Post, le patron de l’ONU a évoqué le fait que le Coronavirus pourrait ne plus être le seul problème du monde, car une autre menace guette à l’horizon. Lors de son message marquant la journée internationale de la Terre Mère, Guterres a déclaré mercredi que la biodiversité diminuait fortement et que les perturbations climatiques approchaient d’un point de non-retour. Il a déclaré que, bien que le monde soit actuellement occupé par la pandémie de COVID-19, le monde faisait face à une autre urgence profonde qui est la crise environnementale en cours sur la planète, rapporte le Daily Post.

Le chef de l’ONU a donc appelé à une action mondiale décisive pour protéger la planète à la fois du coronavirus et de la «menace existentielle de perturbation climatique».

Guterres a en outre proposé des mesures liées au climat pour sauver les pays

«Premièrement, pendant que nous dépensons d’énormes sommes d’argent pour nous remettre du coronavirus, nous devons créer de nouveaux emplois et entreprises grâce à une transition propre et verte. Deuxièmement, lorsque l’argent des contribuables est utilisé pour sauver des entreprises, il doit être lié à la création d’emplois verts et à une croissance durable. Troisièmement, la puissance de feu budgétaire doit conduire le passage de l’économie grise à l’économie verte et rendre les sociétés et les citoyens plus résilients», a-t-il déclaré.

«Nous avons besoin de mettre fin aux subventions aux combustibles fossiles et de rendre les pollueurs environnementaux responsables et tenus de verser des compensations. Les risques et opportunités climatiques doivent être intégrés au système financier ainsi qu’à tous les aspects de l’élaboration des politiques publiques et des infrastructures», a-t-il ajouté.