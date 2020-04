Lionel Messi est « unique et Cristiano Ronaldo n’atteint pas son niveau », David Beckham

L’international anglais David Beckham a été convié à choisir entre Cristiano Ronaldo et leo Messi. L’ancien joueur du Real Madrid a cependant placé le capitaine du FC Barcelone au-dessus du Portugais.

Dans des propos rapportés à l’agence de presse nationale argentine Telam, David Beckham a pris part à l’éternel débat entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. La légende de Manchester United et président de l’Inter Miami n’a pas hésité a accordé sa préférence à Lionel Messi. « C’est incroyable pour le football de les avoir tous les deux mais Messi est unique en tant que joueur et il n’y en a pas d’autres comme lui. Cristiano n’atteint pas son niveau mais ils sont tous les deux au-dessus du reste », a raconté le joueur talentueux au pied gauche légendaire.

Et pour illustrer ses propos, le retraité et propriétaire de l’Inter Miami, a évoqué le quart de finale retour de la Ligue des Champions 2012-2013 entre le Barça et le PSG, période durant laquelle il portait le maillot parisien. « On menait au score. Il est entré et a permis à Barcelone d’égaliser (passe décisive pour Pedro) » a confié David Beckham à Télam dans des propos rapportés par Goal . Ce but avait alors permis aux Blaugranas de se qualifier pour les demi-finales.

Grand joueur né, David Beckham a passé la plus grande partie de sa carrière à Manchester United. Il a plusieurs fois été sélectionné par l’équipe nationale d’Angleterre pour jouer les grands matchs de compétition.