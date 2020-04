Les pandémies dans le monde: voici les 10 pires de l’histoire

La pandémie du Coronavirus n’est pas la première de l’histoire. Avant la COVID-19, le monde a traversé plusieurs maladies virales soldées par des millions de morts. En voici une dizaine.

Une pandémie est une épidémie présente sur une large zone géographique internationale. Dans le sens courant, elle touche une partie particulièrement importante de la population mondiale et est souvent déclarée dès que cela dépasse la barre de 100 pays. Si actuellement la pandémie du coronavirus se propage partout dans le monde, avec plus de 1.630.000 cas confirmés, causant la mort de près de 100.000 personnes, selon un dernier bilan, et environ 355.000 guéris, voici les 10 pires pandémies de l’histoire dans le monde.

1- LA PESTE D’ATHÈNES

La peste d’Athènes serait la première pandémie répertoriée de l’histoire. Elle a touché la Grèce antique de 430 à 426 avant Jésus-Christ. La population a été alors victime d’une vague de fièvre typhoïde. Un tiers de la population de la cité, qui comptait environ 200.000 habitants, serait décédée, soit plus de 65.000 personnes.

2- LA PESTE ANTONINE

La peste antonine ou galénique a frappé l’Empire romain à la fin de la dynastie antonine. Elle doit son surnom « antonine » à la dynastie qui dirigeait alors l’Empire romain : les Antonins. Elle a débuté à la fin de l’année 165 ou au début de 166, en Mésopotamie et a gagné Rome en moins d’un an. Il s’agit probablement de la première épidémie de variole en Occident. Elle aurait fait près de 10 millions de morts entre 166 et 189.

3- LA PESTE DE JUSTINIEN

La peste de Justinien, porte le nom de l’Empereur qui régnait à cette époque. Cette épidémie aurait débuté en Egypte en 541. Suivant les voies de commerce de la Méditerranée, elle a touché les côtes méditerranéennes, dont l’Italie. Elle tua environ 25 à 100 millions de personnes à travers le monde, soit un tiers de la population de l’époque. L’épidémie a causé jusqu’à 10.000 morts par jour. Constantinople aurait perdu, en un été, 40% de sa population.

4- LA PESTE NOIRE

De 1347 à 1353, la peste noire aurait causé entre 25 à 34 millions de victimes en Europe. La peste noire est une infection bubonique, c’est-à-dire une bactérie qui se transmet à l’homme via la puce. Elle aurait été propagée notamment à cause de la guerre mais aussi le commerce. Le fléau est réapparu dans la deuxième partie du XIXe siècle, faisant près de 100 millions de morts à travers le monde.

5- LA FIÈVRE JAUNE

La fièvre jaune, aussi connue sous le nom de «vomito negro» (‘vomi noir’), est apparue dans les régions tropicales des Amériques où une grande épidémie touche le Yucatan au Mexique, en 1648, rapporte Sud-Ouest. Cette maladie hémorragique virale aiguë est transmise par des moustiques infectés. Plusieurs vagues de fièvre jaune ont touché le monde au XVIIe, XVIIIe et début du XIXe siècle. L’Amérique du sud, notamment le Venezuela et l’Afrique subsaharienne sont encore touchés aujourd’hui par la fièvre jaune, selon l’OMS.

6- LE CHOLÉRA

Le choléra-morbus a fait son apparition en Inde vers 1826, a gagné ensuite Moscou et la Russie en 1830 puis la Pologne et la Finlande. Elle a touché Berlin en 1831, les îles Britanniques en 1832 et enfin la France la même année. En six mois, cette épidémie, qui a semé la panique et provoqué des émeutes, a fait plus de 100.000 victimes en France et plus d’un million en Europe. Il y a chaque année 1,3 à 4 millions de cas de choléra, et 21 000 à 143 000 décès dus à la maladie dans le monde

7- LA GRIPPE ESPAGNOLE

La pandémie de grippe espagnole est apparue à la fin de la Première guerre mondiale. Elle aurait débarqué en Europe via les troupes américaines avant de contaminer la population civile de l’Europe puis du monde en 1919. Elle aurait touché entre un quart et un tiers de la population mondiale. Elle a fait entre 25 et 50 millions de victimes. Elle est considérée comme la pandémie la plus dévastatrice de l’Histoire.

8- LA GRIPPE ASIATIQUE

La grippe asiatique (H2N2) est apparue en Chine en 1956 avant de se répandre dans le monde. La pandémie a causé la mort de 1 à 4 millions de personnes, selon l’OMS. Les Etats-Unis furent particulièrement touchés avec environ 70.000 victimes.

9- LA GRIPPE DE HONG-KONG

La grippe de 1968 ou grippe de Hong Kong était une pandémie de grippe qui a eu lieu dans le monde entier à partir de l’été 1968 et jusqu’au printemps 1970. Elle a tué environ 1 million de personnes et a été causée par une souche réassortie H3N2 du virus H2N2 de la grippe A. La souche de la grippe asiatique a évolué en H3N2 antigénique et provoqué une nouvelle pandémie appelée la grippe de Honk.

10- LE SIDA

Il est défini comme le Syndrome d’ImmunoDéficience Acquise (en anglais Aids, Acquired Immunodeficiency Syndrome). En cas de déficience du système immunitaire, les capacités de défense de l’organisme face aux agents pathogènes sont amoindries. La maladie est transmissible par voie sexuelle, par voie sanguine et de la mère à l’enfant.

En cas d’infection par le VIH, les symptômes qui apparaissent dans les premières semaines s’apparentent à ceux de la grippe (fièvre, maux de gorge et fatigue). De manière générale, la maladie est ensuite asymptomatique jusqu’à ce qu’elle progresse vers le SIDA. Les symptômes du SIDA sont une perte de poids, de la fièvre ou des sueurs nocturnes, de la fatigue et des infections récurrentes.

La pandémie de Sida a débuté à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, dans les années 1920, avant de se propager dans le monde. La première alerte du Sida est donnée en 1981. Deux ans après, le 20 mai 1983, le virus du Sida est découvert par l’équipe de chercheurs de l’Institut Pasteur, dirigée par Luc Montagnier. Au plus fort de l’épidémie, dans les années 2000, près de deux millions de personnes succombaient à la maladie chaque année dans le monde.

En 2018, 770.000 personnes sont mortes du SIDA dans le monde, soit un tiers de moins qu’en 2010, selon le rapport annuel de l’Onusida. Il n’existe actuellement aucun traitement qui pourrait permettre de guérir le SIDA, mais le suivi strict de traitements antirétroviraux peut ralentir considérablement la progression de la maladie, et prévenir les infections secondaires et les complications afin de permettre aux porteurs de vivre avec. Depuis 1981, le SIDA a fait plus de 35 millions de victimes.