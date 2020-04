Le taux de croissance économique en chute libre au Bénin, FMI

Une mission du Fonds monétaire international (Fmi) était au Bénin, du 9 au 17 avril 2020. A la suite des échanges entre les deux parties, il ressort que la croissance économique du Bénin va décélérer, compte tenu de deux facteurs importants.

Initialement prévue à 7,2%, la croissance économique du Bénin va chuter, compte tenu de certains faits qui ralentissent l’économie et nécessitent d’énormes dépenses. Selon la mission du Fmi, la « croissance économique devrait décélérer à 3,2 pour cent en 2020 en raison des restrictions imposées par la COVID-19 sur l’activité domestique, la baisse substantielle de la demande extérieure et les perturbations du commerce mondial et des chaînes d’approvisionnement. »

Outre ces réalités imposées à tous les pays de la planète, le Bénin est particulièrement confronté à une fermeture des frontières terrestres par le Nigéria depuis le 20 août 2019. Cela pèse également dans la balance, selon la mission du Fmi. « Après une forte croissance estimée à près de 7 pour cent en 2019, la pandémie ainsi que la fermeture prolongée de la frontière avec le Nigeria devraient affaiblir considérablement les perspectives économiques à court terme du Bénin », peut-on lire dans le communiqué.

Les couches défavorisées et entreprises soutenues

Pour mieux faire face aux ravages de la pandémie du coronavirus, le gouvernement a défini un plan de riposte. « Le plan de riposte, estimé à 1,7 pour cent du PIB, comprend une hausse des dépenses de santé, une aide aux couches de la population les plus vulnérables et un soutien ciblé et temporaire aux entreprises affectées », indique le Fmi. Les autorités s’engagent à maintenir une saine gouvernance et une pleine transparence dans la mise en œuvre de ces programmes. Pour ce faire, les services du « Fmi recommanderont une augmentation du soutien du Fmi au Bénin équivalant à 61,4 pour cent de sa quote-part (environ 103.5 millions de dollars). »