Le Sénégal rouvre son espace aérien sur fond de coronavirus

Fermé depuis le vendredi 20 mars 2020, l’espace aérien du Sénégal est désormais opérationnel. Le pays a acté la réouverture de son espace aérien cette semaine malgré la menace persistante de la pandémie du coronavirus.

« Le ministre du Tourisme, Alioune Sarr, a décidé de la suspension de l’exploitation de tous les vols en provenance et à destination des aéroports du Sénégal », avait indiqué le ministère dans un communiqué, ajoutant que cette mesure prend effet à partir du vendredi 20 mars à 23h59 jusqu’au 17 avril prochain. Motif? La menace de la pandémie du coronavirus qui fait des victimes à travers le monde. Plus d’un mois après, le Sénégal a décidé de rouvrir son espace aérien malgré la menace du coronavirus.

En effet, des vols de la compagnie aérienne nationale, Air Sénégal, ayant pour destination la France, sont prévus pour ce 29 avril, ainsi que les 4, 6, 11 et 13 mai prochains. L’annonce a été faite par l’ambassade de France au Sénégal. A ce jour, le Sénégal compte plus de 823 cas positifs de coronavirus, 296 guéris et 9 décès.