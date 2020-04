Le président Museveni divertit son peuple pendant le confinement (Vidéo)

Mercredi soir, l’homme de 75 ans a organisé une séance de sport de maintien. Il a réprimandé ses forces de sécurité pour avoir utilisé une force excessive pour faire respecter le verrouillage. Les gens devraient être encouragés à rentrer chez eux et s’ils refusent, il faut les arrêter, a-t-il conseillé, sous les yeux d’un de ses chefs de la sécurité. « Vous ne battez pas », a-t-il dit. « Même les vaches, nous ne les battons pas ces jours-ci. »

Mais ce qui a attiré l’attention d’Internet, c’est que Museveni a exhorté les Ougandais à faire de l’exercice à l’extérieur. « L’entraînement est quelque chose que vous pouvez faire à l’intérieur », a-t-il dit. Et il a promis de publier un tutoriel vidéo. Les Ougandais sont allés sur Twitter pour exprimer leur joie. Museveni n’est plus très populaire en Ouganda. Il est au pouvoir depuis 34 ans et utilise souvent la force brute pour réprimer les rébellions populaires. Mais les Ougandais sont toujours divertis par leur chef et ils ont tendance à le voir avec un mélange d’affection et de ressentiment. Comme promis, Museveni a livré sa vidéo d’entraînement ce soir.

Yesterday, I discouraged people who have been jogging in groups, exposing themselves to risk amidst the COVID-19 pandemic. You do not have to go outdoors to exercise. Here is my demonstration of how you can exercise indoors and stay safe. pic.twitter.com/Ulbj6vGOYQ

— Yoweri K Museveni (@KagutaMuseveni) April 9, 2020