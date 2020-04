Le pape François a prononcé le discours le plus politique depuis son élection

A l’occasion de la célébration de la Pâques, le pape François a sensibilisé les nations du monde à unir leurs forces pour lutter contre la pandémie de Coronavirus. Il a aussi appelé à l’allègement de la dette des pays pauvres et au cessez-le-feu dans tous les conflits.

Le pape François a profité de son sermon lors de la Pâques pour aborder les sujets sensibles dans le monde. Le souverain pontife a, sans aucun doute, parlé du Coronavirus et a indiqué que la lutte nécessite une solidarité mondiale. Le message de Pâques «Urbi et Orbi» du pape (à la ville et au monde), délivré dans une basilique Saint-Pierre vide au lieu de la foule habituelle de dizaines de milliers de personnes sur la place extérieure, était de loin le plus pressant et le plus politique depuis son élection en 2013.

Le pape a déploré les divisions qui continuent d’émerger alors que le monde s’écroule sous le poids d’un mal incontrôlable. Il a également averti l’Union européenne qu’elle risquait de s’effondrer si elle ne s’entendait pas sur la manière d’aider la région à se rétablir.

« Ce n’est pas le moment de l’indifférence, car le monde entier souffre et doit être uni face à la pandémie », a-t-il déclaré dans le message, presque entièrement dédié aux effets de la pandémie sur les relations personnelles et internationales. «L’indifférence, l’égocentrisme, la division et l’oubli ne sont pas des mots que nous voulons entendre en ce moment. Nous voulons interdire ces mots pour toujours! », a-t-il indiqué.

Le pape a également déclaré que le moment était venu pour les politiciens et les gouvernements d’éviter «l’égocentrisme» et de prendre des mesures décisives et concertées pour aider les populations respectives à traverser la crise et à reprendre une vie normale. « Que les sanctions internationales soient assouplies, car elles rendent difficile pour les pays auxquels elles sont imposées de fournir un soutien adéquat à leurs citoyens », a déclaré François.