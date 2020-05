« Le Football marche sur la tête, les dirigeants également », Christophe Dugarry

Christophe Dugarry, connu pour sa virulence vient encore de jeter un pavé dans la marre des présidents de clubs, après l’arrêt des saisons pour raison de la pandémie du Coronavirus.

L’ancien international tricolore Christophe Dugarry dans l’émission Team Duga de ce mercredi, s’est exprimé au sujet des propositions multiples faites par les présidents de clubs. Spécialiste des coups de gueule, le footballeur international français, devenu consultant sportif, a commenté l’arrêt du championnat de France de Ligue 1.

Le champion du monde 1998 a d’abord regretté la décision du Premier Ministre d’annuler les compétitions sportives professionnelles, dont le football, avec notamment la notion de contacts entre les joueurs : « Dans son discours, le Premier Ministre a dit qu’il y aurait des rassemblements de dix personnes qui seraient possibles aussi… Ce qui me choque dans ce qu’a dit le Premier Ministre, c’est qu’il a balayé d’un revers de main la possibilité de finir le championnat à huis clos. Je trouve que c’est une mauvaise idée. Je trouve que ça pouvait être étudié… »

Le football marche sur la tête

Par la suite, le mal-aimé du football tricolore devenu un consultant particulièrement prolixe a réagi avec beaucoup plus de véhémence aux propos des présidents de club de Ligue 1, leur reprochant de faire chacun leurs petits calculs. « Le football marche sur la tête, ses dirigeants également, a-t-il indiqué. Ça en devient pathétique. Je pense que les gens ont d’autres soucis que d’entendre ces bêtises… Qu’est-ce qu’ils n’ont pas compris dans l’intervention du Premier ministre, qui, selon moi, a été un peu prématurée ? C’est fini ! Le match est terminé, les prolongations ont été jouées, les tirs au but ont été joués, les joueurs sont en train de se doucher dans les vestiaires et ils cherchent encore des solutions ? Mais au bout d’un moment, arrêtons ! C’est ridicule, pathétique, ça fait mal au football. C’est horrible… » a déclaré le consultant au micro de RMC Sport.

Et Christophe Dugarry de poursuivre: « Il y a un règlement. Il va y avoir des votes. Et la décision sera prise à la majorité. Point à la ligne. Comme par hasard, quand un président a une idée, c’est favorable à son club. Comment prendre ses supporters et les gens pour des imbéciles ? Ils sont censés être des grands dirigeants de club et d’industrie, comment arrivent-ils à sortir des choses comme ça ? Comment peuvent-ils parler de solidarité alors que chacun ne pense qu’à son petit manège ? »

Mardi après-midi, le Premier Ministre Edouard Philippe a annoncé que les évenements sportifs ne pourraient pas avoir lieu en France jusqu’en septembre. Jeudi 30 avril, le bureau de la Ligue de football professionnel a décidé de figer le classement de la Ligue 1 à la 28e journée, la dernière disputée début mars, en tenant compte du quotient nombre de points/nombre de matchs. La date du début de la saison 2020-2021 a été fixé au 22 août.