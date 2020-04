L’ancien footballeur italien, Christian Vieri, pense que Cristiano Ronaldo est en dessous de la légende brésilienne, Ronaldo Nazario, qui a révolutionné le poste d’avant-centre par ses touchers de balle pleins de finesse.

La star sud-américaine, Ronaldo, dont on se souviendra toujours comme du Fenomeno, est à juste titre assurée d’une place parmi les grands de tous les temps. Il a été rejoint sur cette liste d’honneur par le Portugais, Cristiano Ronaldo, qui a également entrepris de réécrire le livre des records. Le quintuple Ballon d’Or a excellé lors de plusieurs passages avec Manchester United, le Real Madrid et la Juventus, ses exploits élevant encore plus la barre de la brillance individuelle.

Cependant, Christian Vieri trouve que CR7 est en dessous de l’ancienne gloire brésilienne. L’ex-international italien estime que l’ancien attaquant de l’Inter était plus redoutable que la machine à marquer de la Juventus. « Je suis un ami de Ronnie et j’ai eu la chance de l’avoir comme compère d’attaque avec moi. Il avait tout. Il était explosif, puissant et rapide. Il ressemblait à un danseur, il semblait danser avec le ballon. Je dis que le Brésilien Ronaldo est meilleur que Cristiano Ronaldo« , a-t-il confié dans une interview accordée au Daily Mail.

Bien qu’il place son ancien compère au sommet de la liste, Vieri a tout de même adoubé la star portugaise pour ses performances et sa longévité. « CR7 est une machine de guerre, il est admirable pour tout ce qu’il fait et pour tout ce qu’il continue de faire. Cristiano peut jouer jusqu’à 40 ans avec une cigarette entre les lèvres, comme on dit en Italie. Il a un physique sculptural« , a-t-il ajouté.