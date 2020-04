Barcelone a mis en vente les droits de propriété du stade Camp Nou dans le but de lever des fonds pour la lutte contre le coronavirus.

Le Conseil d’administration du club de la Liga a déclaré mardi qu’il reverserait l’intégralité des frais collectés en vendant les droits de propriété au Camp Nou, pour lutter contre la pandémie mondiale. Le Camp Nou est le plus grand stade d’Europe avec plus de 99 000 places. Il n’a jamais eu de sponsors depuis son ouverture en 1957. « Nous voulons envoyer un message universel: pour la première fois, quelqu’un aura la possibilité de mettre son nom sur le Camp Nou et les revenus iront à toute l’humanité, pas seulement au Barça », a déclaré le vice-président du club, Jordi Cardoner. « L’initiative est née dans une situation d’urgence. Nous pensons que nous devons avoir une réponse très rapide, mettant notre joyau de la couronne au service (de la lutte). »

Le club a travaillé sur un certain nombre d’initiatives dans la lutte contre la Covid-19, abandonnant des installations et aidant à importer des fournitures médicales par le biais de partenaires de la Fondation de Barcelone. Certains sportifs et sportives du Barça ont également rendu visite aux malades dans les hôpitaux locaux lorsque cela était possible. Les droits du titre seront disponibles sur un contrat d’un an, le Camp Nou devant être renommé pour toute la saison 2020-21