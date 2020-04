Lady Gaga dévoile la pochette de son prochain album « Chromatica » (Photo)

Alors que la sortie de son prochain album, Chromatica, a été repoussée en raison de la Covid-19, Lady Gaga en a dévoilé la pochette. Cheveux roses et habits cyberpunk, la chanteuse partage un visuel à l’univers futuriste.

Lady Gaga a surpris ses little monsters en partageant la pochette de son nouvel album, «Chromatica», dont la sortie officielle était initialement prévue pour le 10 avril. Une date repoussée face à la crise de la Covid-19.

Sur cette pochette, la popstar américaine y apparaît allongée sur ce qui ressemble à une bouche d’aération rose, habillée d’une armure et coiffée d’une chevelure rose. Si l’image avait fuité ce week-end sur un site marchand tchèque, elle a été officialisée dimanche soir sur les canaux sociaux de la star. Un visuel très éloigné de la sobriété de celui de « Joanne » et qui se situe à mi-chemin entre les univers futuristes et robotiques de « Westworld » et « Ghost in the Shell ».

« Chromatica » fera suite à l’album « Joanne » et à la bande originale de « A Star Is Born ». Sur ce nouvel album, figurera le single « Stupid Love », dont l’artiste a sorti le clip en février dernier.

« C’est une période si mouvementée et effrayante pour nous tous, et même si je crois que l’art est l’une des choses les plus fortes que nous ayons pour nous apporter joie et guérison pendant des moments comme celui-ci, il ne me semble pas juste de sortir cet album avec tout ce qui se passe pendant cette pandémie mondiale », a déclaré la musicienne. Sur Apple Music, il est indiqué que le fameux album devrait être disponible le 31 décembre 2020, tout comme sur Amazon.