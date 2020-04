La Tunisie fabrique un scanner de détection du Coronavirus, fiable à «90%»

Des ingénieurs tunisiens ont créé une plate-forme web qui scanne les radiographies pulmonaires et évalue si les patients sont susceptibles ou non de souffrir du nouveau coronavirus.

Une découverte révolutionnaire par ces temps de pandémie mondiale. Les scientifiques tunisiens ont trouvé le moyen de déterminer si personne souffrirait du Coronavirus avec les symptômes graves ou si la maladie ne lui serait pas fatale. Bien que ce ne soit pas la première initiative de ce type au monde, ses créateurs disent que c’est la première à être ouvertement disponible. Et bien qu’il ne s’agisse pas d’un outil de diagnostic, la technologie fournit une indication fiable à «90%» de la probabilité d’infection, ont-ils déclaré, cités par thenational.ae.

Les enseignants et les étudiants de l’Institut tunisien d’ingénierie et de technologie INSAT développent la plate-forme-Covid-19 Exam Ct/XR images by AI, depuis la mi-mars, avec le soutien de l’agence de développement allemande GIZ, de la Société italienne de radiologie médicale et de la société de technologie IBM des États-Unis. Des milliers de rayons X des poumons de personnes en bonne santé et de patients Covid-19 ont été introduits dans la plateforme, permettant à l’intelligence artificielle d’apprendre à reconnaître les marques du virus sur les poumons.

Des améliorations doivent encore être apportées pour les patients, présentant peu de symptômes, mais la technologie « permet la classification d’un grand nombre d’images en très peu de temps, à faible coût », a déclaré Mustapha Hamdi, un universitaire et l’un des développeurs de la plateforme à l’AFP vendredi. «Plus nous téléchargeons d’images sur la plateforme, plus elle devient exacte et fiable.»