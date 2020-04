« La première personne à ouvrir la bouche, je vais la tuer », Zlatan Ibrahimovic

Joao Pedro, ancien coéquipier de Zlatan Ibrahimovic au Los Angeles Galaxy, a livré une anecdote saisissante sur le caractère du géant Suédois. Une colère à la sauce Zlatan.

Zlatan Ibrahimovic n’en finit plus de faire parler de lui. En mars 2018, après avoir tout gagné sur le continent européen, il partait en direction de la MLS et de la Californie. Mais, dans son nouveau club, Zlatan Ibrahimovic n’avait rien perdu de sa rage de vaincre lors de son passage en Major League Soccer au Los Angeles Galaxy. C’est ainsi qu’après une défaite dans les derniers instants contre le Houston Dynamo (2-3) le 28 novembre 2018, Zlatan s’est déchaîné sur ses coéquipier.

« Nous étions à 1-0, ils sont revenus, nous avions égalisé à 2-2, dans les dernières minutes, ils ont marqué pour faire 3-2. À la fin du match [Zlatan] nous a engueulés», a déclaré l’ancien coéquipier de Zlatan Ibrahimovic, au LA Galaxy, Joao Pedro.

« Il nous a parlé à la fin du match et nous a dit », continu Joao Pedro : « Si vous êtes ici pour aller à la plage ou vous promener à Hollywood, dites-le. J’ai 300 millions sur mon compte et une île. Je n’ai pas besoin de ça. Le premier qui me dit quelque chose, je vais le tuer », a confié le milieu de terrain portugais dans les colonnes du quotidien Record.

Zlatan après une défaite en MLS à ses coéquipiers, selon Joao Pedro:

Zlatan Ibrahimovic a marqué le Championnat américain ( 2018-2019) par ses buts spectaculaires et ses déclarations toujours zlatanesques. Auteur de 52 buts et 17 passes décisives en 53 titularisations avec LA, Zlatan n’aura pourtant jamais remporté de titre avec son équipe. Joueur du PSG entre 2012 et 2016, Zlatan Ibrahimovic a marqué de son empreinte le club de la Capitale, mais aussi la Ligue 1 (113 buts en 122 matches).