La Guinée-Bissau lance la commande de Covid-Organics malgache

Le président bissau-guinéen, Umaro Sissoco Embalo, a lancé une commande du Covid-Organics, fabriqué à Madagascar pour faire face au coronavirus.

Lors de son entretien par visioconférence avec le président malgache, Umaro Embalo, chef d’Etat bissau-guinéen, s’est intéressé au remède miracle (Covid-Organics) produit sur le sol malgache. En effet, la Guinée-Bissau a affrété un avion en direction d’Antananarivo mercredi pour charger une importante quantité de Covid-Organics. S’il a évoqué une commande, d’autres sources parlent d’un don du dirigeant malgache, Andry Rajoliena, en signe de solidarité avec ses pairs africains.

Selon la directrice de cabinet du président, cet avion « pourrait récupérer les paquets à Madagascar et les distribuer aux membres de la Cédéao, c’est à dire 15 pays. Cela a déjà été convenu avec le Sénégal et le Togo, notamment ». Depuis l’annonce de ce remède miracle, Madagascar s’est attiré les regards mondiaux dans cette période de crise sanitaire de coronavirus où les grandes puissances se sont lancées dans la course effrénée de vaccin contre le virus.

Même si des doutes persistent sur l’efficacité de ce produit fabriqué à base d’Artemisia, un traitement anti-paludéen, les autorités malgaches estiment que ce remède a des effets préventifs et curatifs sur la Covid-19.