Coronavirus: la France franchit la barre de 20.000 morts recencés

La France vient de passer la barre des 20.000 morts. Selon Jérôme Salomon, le Directeur général de la Santé, au cours de son point de presse journalier, c’est une pandémie « meurtrière », qui a tué « de loin » davantage que toutes les épidémies de grippes ainsi que la canicule de 2003.

« Ce soir, notre pays franchit un cap symbolique et particulièrement douloureux. » C’est par ces mots et avec l’air sévère et abbatu, que Jérôme Salomon a annoncé ce lundi 20 avril 2020, lors de son point presse quotidien, qu’avec 547 nouveaux décès enregistrés en 24 heures, son pays, la France, a passé le cap de 20.000 décès. Selon un point détaillé présenté, ce sont au total 20.265 personnes qui sont décédées depuis le début de l’épidémie début mars. A l’hôpital, 12.513 personnes sont mortes et 7.752 dans les Ehpad et plus de 103 dans les autres établissements médico-sociaux, soit en moyenne plus de 444 personnes mortes tous les jours.

Continuant, le numéro 2 de la santé en France déclare que ce virus de la Corona a de loin tué » que toutes les épidémies de grippe, « même les plus sévères, même les plus longues« , qui n’ont jamais fait plus de 15.000 victimes. Aussi, que cette pandémie a tué plus que la canicule de l’été 2003 qui avait pourtant fait 19.500 morts. Il a néanmoins annoncé que pour le douzième jour consécutif, le nombre de personnes hospitalisées, en réanimation ou non, est en baisse. Pour finir, le Directeur Général de la Santé a lancé un message à ces concitoyens français en les exhortant à être « vigilants, mobilisés, conscients et que les efforts doivent perdurer »

Il faut souligner que depuis le début de l’épidémie, plus de 37.000 personnes sont sorties guéries de l’hôpital sur 154.097 cas confirmés.