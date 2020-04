Kevin De Bruyne : «Je ne sais pas si j’étais infecté au Coronavirus»

Tout le monde sait que les personnes infectées par le coronavirus dans le monde sont plus que les chiffres ne l’indiquent. La pénurie de tests empêche de quantifier les cas réels touchés par le Covid-19, et Kevin De Bruyne pourrait être l’un d’entre eux.

Le milieu de terrain de Manchester City, Kevin De Bruyne, a révélé que plusieurs membres de sa famille étaient malades au début de l’épidémie de coronavirus et présentaient des symptômes compatibles avec la maladie. Heureusement, tout le monde va bien maintenant. « Au début, ma famille est tombée malade pendant huit ou neuf jours« , a déclaré l’international belge à Sky Sports. «Cela a commencé avec mon plus jeune fils (Rome), puis mon fils aîné (Mason Milian) et ensuite ma femme (Michèle)», a expliqué le maître à jouer des Citizens.

«Heureusement, tout cela est terminé. (…) J’avais seulement mal à la gorge mais je me sentais bien en comparaison au reste de ma famille. Je suis content qu’ils se sentent bien désormais. Nous habitons à Manchester et nous avons nos habitudes ici. Je pense que c’était mieux de rester car, au bout du compte, on reste à la maison. Et il est peut-être plus sûr de rester plutôt que de se rapprocher de sa famille et d’être tenté d’aller voir des gens », a-t-il ajouté. La star de Manchester City s’est auto-isolée tout au long du mois dernier en prenant ses précautions.