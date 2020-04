Kate Middleton et William: leur confidence sur l’école-maison de George et Charlotte

Kate Middleton et le prince William se sont prononcés sur une école-maison qu’ils ont initiées pour leurs enfants George et Charlotte.

En confinement depuis l’avènement du coronavirus, Kate Middleton et le prince William partagent des détails sur leur séjour à la maison avec leurs trois jeunes enfants. Le couple en a profité pour évoquer comment il aide le prince George, 6 ans, la princesse Charlotte , 4 ans et le prince Louis qui aura 2 ans la semaine prochaine à étudier à la maison. Ils leurs ont également expliqué pourquoi ils sont isolés.

«Ça a été des hauts et des bas, comme beaucoup de familles qui s’isolent. George est beaucoup plus âgé que Louis mais ils sont conscients», a déclaré Kate, 38 ans, à la BBC dans une interview vendredi matin. Elle poursuit: « Et même si vous ne voulez pas leur faire peur et les rendre trop accablants, je pense qu’il est approprié de le reconnaître de manière simple et adaptée à l’âge. »

Le couple royal a également été interrogé sur la gestion de l’école-maison, ce à quoi William a ri en indiquant que c’était «amusant». Kate a ensuite révélé qu’ils sont confrontés à l’école à la maison pendant les vacances de Pâques. «Ne le dites pas aux enfants, nous avons en fait continué pendant les vacances. Je me sens très méchante ».

A l’en croire, à la fin de la journée elle fait une liste de toutes de toutes les activités faites en journée avec les enfants. « Donc, vous plantez une tente, la démontez à nouveau, cuisinez, faites cuire. Vous arrivez à la fin de la journée, ils ont passé un bon moment – mais c’est incroyable à quel point vous pouvez vous entasser en une journée, c’est sûr » a t-elle confié.

Comme des millions d’autres, les parents royaux ont utilisé des appels vidéo pour suivre les membres de leur famille qu’ils ne peuvent pas voir pendant leur auto-isolement.