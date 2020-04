Johnny Hallyday: sa fille Laura Smet bouleversée par la mort de son ami Christophe

Bouleversée et triste, Laura Smet, la fille aînée de Johnny Hallyday, pleure la mort du chanteur Christophe.

Christophe est décédé à l’âge de 74 ans au petit matin du vendredi 17 avril 2020. Une bien triste nouvelle qui a bouleversé Laura Smet. En effet, Christophe était un ami de Johnny. Il avait été en réanimation dans un hôpital parisien. Selon son fils, il souffrait d’une insuffisance respiratoire. D’après MCE, les hôpitaux parisiens étaient saturés, et il avait donc été transféré à Brest le jeudi 26 mars. « Son état de santé avait nécessité une intubation « sous sédation profonde », indique le média. Quelques semaines plus tard, le chanteur est malheureusement mort. Malgré les rumeurs de la Covid-19, évoquées sans fondement, sa famille parle d’une maladie pulmonaire.

Parmi les personnalités qui lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux, figure Laura Smet. La raison: la fille de Johnny a une profonde estime pour l’ami de son père. « Johnny est un vrai rockeur, d’une immense générosité. Il y a longtemps, on a pris une cuite ensemble et on a dormi, tous les deux dans le même lit, sans être homos… En me réveillant, j’ai donc découvert un chèque en blanc. Il l’ avait laissé-là pour m’aider… », avait-il confié dans un reportage diffusé après la mort du taulier. C’est pourquoi, Laura Smet lui a donc rendu hommage sur Instagram : « Grande tristesse, repose en paix », a-t-elle écrit avec émotion.