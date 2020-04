« Je suis le meilleur joueur du monde, c’est clair »

Le débat du meilleur joueur du monde est loin de s’arrêter. Après avoir remporté son cinquième Ballon d’Or, Cristiano Ronaldo, qui était au Real Madrid à l’époque, avait déclaré qu’il était le meilleur joueur du monde.

En 2018, Cristiano Ronaldo avait remporté le Ballon d’or pour la deuxième année consécutive. Une époque très importante pour la star portugaise, qui avait non seulement réussi à égaler son éternel rival, Lionel Messi, mais aussi est devenue l’unique joueur à remporter cinq Ligues des champions dans sa carrière. Au micro de France Football, le Lusitanien avait déclaré qu’il ne croyait pas qu’un joueur soit meilleur que lui. « Je n’ai jamais vu personne mieux que moi. J’ai toujours pensé cela. Aucun footballeur ne peut faire ce que je peux », avait-t-il confié au magazine français, relayé par Goal. « Il n’y a pas de joueur plus complet que moi. Je joue bien avec les deux pieds, je suis rapide, puissant, bon avec la tête, je marque des buts, je fais des passes décisives. Il y a des gars qui préfèrent Neymar ou Messi. Mais je vous dis: il n’y a personne de plus complet que moi« , a-t-il ajouté.

« Personne n’a remporté autant de trophées individuels que moi. Et je ne parle pas seulement du Ballon d’Or. Cela veut dire quelque chose, n’est-ce pas? Ce n’est pas seulement le résultat du travail que je fais dans le gymnase, comme certains le pensent. C’est la somme de beaucoup de choses. Des légendes comme Floyd Mayweather [Jr.] et LeBron James n’arrivent pas à leur niveau parfait, par hasard. Beaucoup de facteurs coïncident. Pour être au sommet et pour y rester, il faut avoir plus de talent que les autres », a-t-il conclu.

Aujourd’hui, la question se pose encore. Est-il le meilleur joueur du monde ? Il reste avec cinq Ballons d’Or, et Lionel Messi vient d’en glaner son sixième.