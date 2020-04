« Je ne pouvais pas croire ce que Cristiano Ronaldo faisait »

Coéquipier de Cristiano Ronaldo à Manchester United, Wayne Rooney a raflé plusieurs titres avec la star portugaise, notamment la Ligue des champions en 2008. Très complice sur le terrain, les deux joueurs étaient les grands artisans de la grande épopée des Red Devils en Angleterre. Pourtant, c’est un très mauvais moment vécu par Rooney qui a rapproché les deux attaquants sur le plan amical. C’était lors du quart de finale de la Coupe du monde 2006, entre l’Angleterre et le Portugal.

Ce jour-là, Rooney s’est fait expulser après une semelle sur Ricardo Carvalho. Une faute qui aurait pu passer inaperçue si Cristiano Ronaldo n’avait pas exercé une petite pression sur l’arbitre. En effet, dès qu’il a vu que son coéquipier à Man United avait blessé son partenaire en sélection, le Portugais a accouru vers l’arbitre pour lui demander le rouge. Après l’exclusion de Rooney, Ronaldo l’a même chambré avec un clin d’œil qu’il n’oubliera jamais.

Interrogé par le Times, Rooney revient sur cet épisode qu’il dit être le pire moment de sa carrière. « C’était une réaction à l’arbitre (Horacio Elizondo) qui ne m’a pas donné un coup franc. Il y avait une faute claire, l’ancien défenseur de Chelsea, Ricardo Carvalho, me tirait et me poussait et Petit est venu de l’autre côté. Elizondo n’a rien fait et j’ai posé mon pied sur Carvalho. Je savais que c’était un carton rouge et de retour dans les vestiaires, j’ai regardé le reste du match sur une petite télévision, en pensant : « Si nous gagnons ce match, je suis suspendu pour une demi-finale et une finale de Coupe du Monde et si nous perdons c’est de ma faute. ». C’était le pire, le plus étrange sentiment que j’ai eu dans le football », dit-il.

« Quand Cristiano Ronaldo a couru vers Elizondo pour me faire expulser, je l’ai repoussé. À ce moment, je ne pouvais pas croire ce qu’il faisait. Mais m’asseoir dans ce vestiaire m’a donné le temps de me calmer et de réfléchir », ajoute Wayne Rooney.