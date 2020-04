« Je me souviens qu’ils nous ont donné quatre préservatifs et quatre lubrifiants »

Déposé en prison en 2017, suite à une affaire de blanchiment d’argent et de matchs truqués, l’ancien président du Barça, Sandro Rossell, est revenu sur cette époque sombre de sa vie. L’ex-dirigeant blaugrana a révélé les objets bizarres qu’on leur distribuait dans les cellules.

Président du Barça entre 2010 et 2014, Sandro Rossell suit de très près l’actualité sportif et ne rate aucune occasion pour donner son avis sur tel ou tel sujet. En ces périodes sombres de crise de coronavirus qui a paralysé le monde du football, l’ancien manager des blaugranas est revenu sur les pires moments de sa vie. L’Espagnol a évoqué son passage en prison en 2017. Arrêté pour blanchiment d’argent provenant de droits audiovisuels de 24 matchs brésiliens ainsi qu’un contrat de parrainage avec Nike, le Catalan a passé deux ans derrière les barreaux. Deux douloureuses années au cours desquelles l’ex-dirigeant du Barça a tout vu. « Je me souviens qu’ils nous ont donné quatre préservatifs et quatre lubrifiants … Je m’inquiétais un peu … ha ha ha. (….) En prison, soit vous mourez intérieurement en tant que personne, soit vous devenez plus fort », a-t-il déclaré au quotidien sportif, Marca.

Rossell est revenu également sur le soutien de sa famille et de ses amis tout au long de ses moments d’incarcération. « Marta, ma femme, était très forte et fût un pilier fondamental de mon endurance. Mes parents, mes frères et mes amis aussi. Et avoir mon ami Joan Besolí là, était essentiel. Sans lui, je ne l’aurais pas supporté », a-t-il ajouté.

Après 20 mois passés derrière les barreaux, Rossel a obtenu une libération conditionnelle en février 2019 et a finalement été libéré de tout acte répréhensible en avril 2019.