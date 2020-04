« J’avais prévu de mourir avec mon secret », le rappeur américain Lil Nas X

Dans un article de The Guardian, le chanteur et rappeur Lil Nas a expliqué qu’il était persuadé qu’il allait cacher son homosexualité toute sa vie.

En 2019, Montero Lamar Hill, alias Lil Nas X sortait Old Town road, le hit qui l’a propulsé. Aujourd’hui, le rappeur et compositeur américain affiche un style de plus en plus audacieux et multiplie les apparitions remarquées.

Pourtant, celui qui a fait son coming-out en juin 2019, pendant le mois de la Gay Pride, n’imaginait pas qu’il oserait un jour afficher son homosexualité. «Pour vous dire la vérité, j’avais prévu de mourir avec mon secret. Mais tout a changé quand je suis devenu Lil Nas X», confie-t-il au «Guardian». «Je veux représenter la communauté LGBTQ à 100%. Mais je ne veux pas encourager les gens à faire leur coming-out s’ils ne sont pas sûrs de vouloir le faire à 100%, dit-il. Et surtout s’ils sont encore à l’école ou au lycée, parce que là, c’est superdur», a déclaré le rappeur américain de 20 ans.

Devenu riche et célèbre, l’artiste réalise que pour lui, «c’est plus facile» de vivre sa vie au grand jour. «Je ne dépends de personne maintenant. On ne va pas me virer de ma maison en me traitant de tapette, contrairement à un jeune de 20 ans qui vit encore chez ses parents.»

Lil Nas X est désormais ce qu’on peut appeler une star mondiale, avec notamment six nominations aux Grammys, et un prix du meilleur album pour Old Town Road. Il a également été n°1 du Billboard pendant 19 semaines consécutives.

Issu d’une famille modeste, Montero Lamar Hill ne s’imaginait jamais pouvoir porter des tenues aussi exubérantes. Celui dont ses parents ont divorcé à six ans a, actuellement coupé les ponts avec sa maman depuis qu’elle a appris son homosexualité. En revanche, son papa et sa sœur sont plus ouverts à ce sujet. «Mais on n’en parle pas beaucoup, constate-t-il. Personne ne va me demander si j’ai un petit ami.»