Iran – Journée de l’armée : le défilé militaire laisse place à un tout autre scénario

L’Iran a célébré vendredi la journée nationale de l’armée, et pour marquer les festivités, le défilé militaire habituel a laissé place à un défilé de véhicules de désinfection, d’hôpitaux mobiles et d’autres équipements médicaux.

Cette année, la célébration de la journée de l’armée en Iran n’est pas passée inaperçue. Initialement une journée pour célébrer l’armée et les forces militaires de l’Iran, les festivités n’ont pas été occultées. A la place des chars de guerre, des missiles, des sous-marins et des hommes, défilant en rangs serrés avec des avions de guerre volant et faisant des figures acrobatiques, les responsables de l’armée ont procédé à un petit défilé « Defenders of the Homeland, Helpers of Health », qui s’est tenu dans un centre de formation, devant un groupe de commandants masqués et avec des véhicules et autres équipements médicaux; une initiative pour souligner le rôle des militaires dans la lutte contre la pandémie de coronavirus qui a durement frappé le pays.

« En raison des protocoles sanitaires et sociaux, il n’est pas possible d’organiser un défilé de soldats … L’ennemi est désormais caché et médecins et infirmières sont en première ligne du champ de bataille », a déclaré le président Hassan Rouhani, dans un message aux soldats, diffusé par les médias d’État. Le chef de l’armée, le général de division Abdolrahim Mousavi, a remercié plus de 11 000 membres du personnel médical militaire, qui combattent le coronavirus. L’Iran est le pays le plus touché du Moyen-Orient par la maladie respiratoire COVID-19. Le bilan officiel des morts est passé à 4 869 jeudi, et un rapport parlementaire a indiqué que le nombre réel pourrait être presque le double. Le vice-ministre de la Santé, Iraj Harirchi, a averti que l’infection pourrait se propager davantage à l’automne.